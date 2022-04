Inszenierte Stabilität

Seit zehn Jahren stellt die Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vucic die Regierung in Serbien. An diesem Sonntag wird in der ehemaligen jugoslawischen Republik wieder gewählt, und es sieht alles danach aus, dass die SNS erneut als Siegerin aus der Abstimmung hervorgehen wird. Am deutlichsten wird allen Prognosen nach das Ergebnis bei der Präsidentschaftswahl ausfallen. Umfragen vom Donnerstag sagen Vucic knapp 60 Prozent der Stimmen voraus. Der Kandidat des liberalen Oppositionsbündnisses, der ehemalige General Zdravko Ponos, käme demnach lediglich auf rund 16 Prozent. Eine Stichwahl wäre dann nicht mehr nötig.

Bei der Fortschrittspartei ist alles auf die Person Vucic zugeschnitten. Die Liste der SNS für die Parlamentswahl trägt den Namen des Partei- und Staatschefs. Und auch der Wahlkampfslogan kommt nicht ohne ihn aus: »Frieden, Stabilität, Vucic«. Dabei spielt den Fortschrittlern auch die Ukraine-Krise in die Hände, wie Krunosla...