Aprilscherz des Tages: Freedom Day

Sehr witzig, Christian Lindner! Was haben wir gelacht, Karl Lauterbach! Welch solidarisches Unterfangen, Markus Söder! Der bayerische Ministerpräsident habe »kein total perfektes Gefühl damit«, hat er immerhin dem Münchner Merkur mitgeteilt. Aber, was soll’s: »Am 2. April laufen alle Regeln aus.« In Berlin gingen die Schnief- und Hustorgien der maskenlosen Einkäufer an der Supermarktkasse bereits am Freitag los. Welch Wonne, endlich wieder die flottierenden Aerosole im Nacken zu spüren. Das muss dieser Hauch der Freiheit sein, der uns so lange vorenthalten wurde. In den U-Bahn-Waggo...