»Die Polizei kann die Probleme nur verdrängen«

Der Berliner Senat hat am Donnerstag seine ersten 100 Tage im Amt gefeiert. In der Bilanz wurde positiv hervorgehoben, dass ein sogenanntes Sicherheitskonzept für das Kottbusser Tor entwickelt wurde. Was halten Sie davon?

Es soll nicht nur eine mobile Wache am Kotti aufgestellt werden, sondern die Polizei soll in die Galerie des »Neuen Kreuzberger Zentrums«, kurz NKZ, einziehen. Von dieser Einrichtung direkt über der Adalbertstraße aus lassen sich der ganze Platz und die Straße beobachten. Eigentlich gibt es eine Kooperationsvereinbarung der Wohnungsbaugenossenschaft Gewobag, dass über die Entwicklung des NKZ mit dem Mieter*innenrat beraten wird. Dieser wurde aber komplett übergangen. Innensenatorin Iris Spranger hat die Immobilie augenscheinlich direkt bei der Gewobag eingefordert. Aber Spranger scheint ja allgemein ein Problem mit den Mieter*innenräten zu haben.

Was meinen Sie damit?

In der letzten Legislatur war Spranger wohnungspolitische Sprecherin der ...