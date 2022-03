Zum Inhalt dieser Ausgabe | Team Blau in Höchstform René Lau Groß war die Verwunderung von uns Fußballfans, nachdem wir erfahren hatten, dass es viele Einträge in die polizeiliche »Datei Gewalttäter Sport« gegeben hatte – obwohl fast nur Geisterspiele stattgefunden hatten. Kaum Heimfans im Stadion, keine Gästefans, allerlei Zugangsbeschränkungen – und die Polizei trug fleißig ein. Diverse Anfragen von Bundestagsabgeordneten beim Bundesinnenministerium verwirrten mehr, als dass sie oder etwaige Antworten zur Aufklärung beitrugen. Dass die Polizei nach der Pandemie auf Bundes- und Landesebene von ihren gewoh...

Artikel-Länge: 1747 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen