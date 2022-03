Journalismus gegen die Ohnmacht

Die Journalistinnen der indischen Zeitung Khabar Lahariya, zu deutsch »Nachrichtenwellen«, schreiben aus dem ländlichen Indien über lokale Geschichten des Alltags und geben ihnen dadurch die Relevanz, die sie haben sollten, wie die Reporterinnen selbst sagen. Die Realitäten vor Ort bedeuten, dass dies allzuoft Geschichten über Vergewaltigungen und Femizide sind. Über die tägliche Diskriminierung der unteren Kasten. Oder über Dörfer, die vom Abwassersystem abgeschnitten sind.

Der Dokumentarfilm »Writing With Fire«, der in diesem Jahr für einen Oscar nominiert gewesen ist, hat dazu geführt, dass Khabar Lahariya weltweit Beachtung fand. Die Arbeit der Journalistinnen, die mit ihrer Berichterstattung lokale Machtstrukturen herausfordern, bleibt trotzdem gefährlich. Drohungen sind an der Tagesordnung. Bereits am 26. November 2021 erklärte Meera Devi, die Chefredakteurin von Khabar Lahariya, gegenüber dem US-Radiosender NPR, sie habe ständig Angst um sich und ih...