Batman v Superman

Dawn of Justice

Unternehmer Bruce Wayne ist sauer: In Gotham Citys Nachbarort Metropolis liefern sich zwei Kämpfer ein Duell und richten dabei großen Schaden an. Schuld daran soll Superman sein. Dem will Bruce Wayne ein Ende bereiten. Er schlüpft in seine Rolle als Batman, um Superman zurechtzuweisen. Auf diese Chance hat der Bösewicht Lex Luthor schon seit langem gewartet. Unruhige Märkte – der Ursprung allen Übels. USA 2016. Mit Jeremy Irons als Alfred und Ben Affleck als Batman.

Pro sieben, 20.15 Uhr

Der geilste Job der Welt

Wer bekommt den Job als Reiseleiter*in?

Schon Folge drei von sechs, aber da die Prämisse falsch ist, ist das auch egal. Denn Reiseleiter*in ist mitnichten ein geiler Job, Menschen müssen als Touris schließlich dauernd emotional gewickelt werden, und selbst bei schöns...