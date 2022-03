Sitzbär des Tages: Merkel-Teddy

Das Wichtigste zuerst: Nein, der »Danke-Teddy für 16 Jahre Kanzlerschaft« kann keine Raute. Seine Qualitäten sind andere: »Der ›Angela – Kanzlerin der Herzen‹-Bär ist 41 cm groß, fünffach gegliedert und aus Mohair-Plüsch mit fester Wattefüllung gefertigt.« Falls es noch nicht klar sein sollte: Ja, die Langzeitkanzlerin Angela Merkel wird mit einem Teddybären geehrt. Dahinter steckt die Firma »Sammlergalerie«, die das so gar nicht unschuldig wirkende Kuscheltier über die Onlineplattform »Galerista« vertreibt. Made in Germany, was auch sonst.

In Sachen Charisma steht das mit »Modell als Sitzbär...