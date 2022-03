Ehrenamtlich auf Sendung

»Radio war mein Traum – ein Leben lang«, sagt Ulrich Burow. Beim Radio DDR-Sender in Potsdam konnte der gelernte Rundfunkmechaniker in jungen Jahren mal richtig eintauchen. Doch das war nur eine kurze Episode im vielfältigen Berufsleben des über 70jährigen Diplomjournalisten, promovierten Theaterwissenschaftlers und Deutschlehrers. Sein Jugendwunsch ging nie verloren. Vor einigen Jahren stieß er im Internet auf den englischen Privatsender Angel Radio von und für Senioren, rief bei dessen Chef Tony Smith in Southampton am Ärmelkanal an, setzte sich ins Flugzeug und schaute den Machern eine Woche lang über die Schultern.

Mit dem festen Plan, einen solchen Sender zu etablieren, kehrte Burow ins brandenburgische Grünheide zurück, schaffte mit Ersparnissen die nötige Technik an und baute im Keller ein Studio auf. So konnte er Mitstreiter gewinnen, im Mai 2019 wurde der Verein »Redaktion Radio Ginseng« gegründet.

Es begann die Suche nach Senderäumen in Grünheide....