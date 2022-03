Finger am Abzug

»They needed help, you let them die / Fuck off and die, fucker / fuck off and die.« Auch wenn es scheinbar auf der Hand liegt: Das aus nur wenigen Klaviernoten bestehende Chanson »FOAD« ist keine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine – und passt doch wie die Panzerfaust aufs Zivilistinnenauge. Wie der geplatzte Rettungsring zum untergegangenen Schlauchboot im Mittelmeer.

Auf »Phantom Club«, dem neuen Album von Mittekill aka Friedrich Greiling befinden sich einige Stücke, die das freidrehende Weltgeschehen zu kommentieren scheinen oder wie »FOAD« tatsächlich visionär sind. Als wäre der Krieg die bittere Pointe eines eh schon ziemlich miesen Witzes. Apropos Witz: Der ist Mittekill aus Berlin, der sich ab Mitte der zweitausender Jahre mit Tracks wie »Wasser oder Wodka« und »Zum Spielplatz« seine Position irgendwo zwischen Alter Ego und Rio Re...