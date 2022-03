Märchenstunde am Bosporus

Die Türkei könnte ein neues Öl- und Gasdrehkreuz für Europa werden, meldeten verschiedene deutsche Medien in den vergangenen Tagen. »Türkei könnte Russland als europäischer Öl- und Gaslieferant ablösen«, titelte der Focus am Dienstag sogar, obwohl das Land am Bosporus bisher weder das eine noch das andere besitzt, sondern beide Energieträger selbst importieren muss.

Auslöser der Sensationsgeschichte war ein Bericht des Internetmagazins Business Insider vom Sonnabend, der auf einer »vertraulichen Analyse« der CDU-eigenen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beruhte. Diese Studie hatte der Redaktion nach eigenen Angaben vorgelegen, wurde aber bisher nicht veröffentlicht. Ihr Inhalt lässt sich daher nicht unabhängig und vollständig beurteilen. Business Insider zitierte daraus die These, dass »der Ausbau des südlichen Gaskorridors und die Nutzung der Türkei als strategischer Energiehub mit Zugang zu Gasvorkommen im kaspischen Meer und östlichen Mittelmeer« insbesond...