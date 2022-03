Weiß, Bürger, Stark, Niewöhner

Tatsächlich musste 1984 erst Saarbrückens Oberbürgermeister Oskar Lafontaine intervenieren, damit der Defa-Film »Olle Henry« im Januar 1985 beim Festival Max-Ophüls-Preis laufen und er ihm den Preis verleihen konnte. Regisseur Ulrich Weiß erzählte eine eigentlich unkomplizierte Geschichte um einen Boxer in der Berliner Nachkriegszeit. Dennoch sah sich der Filmemacher in der DDR dem Vorwurf des »Subjektivismus« ausgesetzt. Für sieben Jahre konnte der Regisseur, der am Sonnabend vor 80 Jahren in Wernigerode geboren wurde, keinen weiteren Film in der DDR drehen. Als Foto- und Filmamateur war er zur Defa gekommen, studierte in Babelsberg Regie und errang mit Dokumentarfilmen wie »Paragraph 14« (1968) über das Leben im Jugendwerkhof und »Potemkin frei« (1974) über eine Zensuraffäre in der Weimarer Republik Ansehen. Als er 1976 zum Spielfilm wechselte, fand er wegen seiner eigenwilligen Filmsprache weniger Beifall bei Funktionären, was sich steigerte, als er in...