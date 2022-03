Salomonen wehren sich

Der Premierminister der Salomonen, Manasseh Sogavare, hat sich gegen Kritik aus Australien und Neuseeland an den Verhandlungen über einen Sicherheitspakt seines Landes mit China verteidigt. In einer Rede vor dem Parlament erklärte Sogavare am Dienstag, bei der »Verfolgung unserer Sicherheitsbedürfnisse müssen wir diversifizieren, wir sind ein Land mit begrenzten Sicherheitskapazitäten, und es ist klar, dass wir ständig Unterstützung brauchen werden«. Die Reaktionen seien »sehr beleidigend« gewesen, Australien und Neuseeland hätten die Salomonen als »unfähig gebrandmarkt«, seine Angelegenheiten als souveräner Staat zu regeln.

In der vergangenen Woche waren Kopien eines Sicherheitsabkommens zwischen China und der Inselgruppe im Südpazifik in sozialen Netzwerken aufgetaucht. Mehrere Medien berichteten, der Pakt werde es der Volksrepublik erlauben, ihre Marineschiffe in den Häfen der Salomonen – der Staat liegt rund 2.000 Kilometer nordöstlich von Australien –...