Zum Inhalt dieser Ausgabe | Staatshilfen für Kohlekonzerne KfW-Kredit für Energieunternehmen LEAG: Linkspartei befürchtet hohe Kosten für den Steuerzahler Susanne Knütter Infolge der gestiegenen Strompreise haben mehrere Energieunternehmen Kredite bei der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt. Darunter sind die Konzerne Uniper, der ostdeutsche Großhändler Verbundnetz Gas (VNG) oder das Essener Unternehmen Steag. Dem Energieunternehmen LEAG, das unter anderem vier Braunkohlekraftwerke betreibt, für die es in der Lausitz im Tagebau Kohle fördert, hat die KfW am 8. März einen der höchsten Kredite, nämlich 5,5 Milliarden Euro, bewilligt. Wie jetzt aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linkspartei hervorgeht, würde der Staat im Falle der Zahlungsunfähigkeit einspringen. In dem Schreiben, das jW vorliegt, heißt es: »Zur Besicherung des Kredits haben die Gesellschafter ihre Gesellschaftsanteile dem Bund gegenüber verpfändet.« Die Linke-Abgeordnete im sächsischen Landtag, Antonia Mertsching, kritisierte Montag abend, es sei »unverständlich, dass der Bund...

Artikel-Länge: 3440 Zeichen

