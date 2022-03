Anweisungen für die Vorstände

Bezahlbares Wohnen in Genossenschaften war das Thema des Alternativen Genossenschaftskongresses am vergangenen Wochenende in Berlin. Alternativ nannte sich die Veranstaltung, weil die Akademie der Immobilienwirtschaft Berlin jährlich einen »Genossenschaftskongress« nur für Vorstände und Aufsichtsräte mit hohen Teilnahmegebühren abhält. Hier hatte die Initiative »Genossenschaft von unten« die Genossenschaftsbasis zur Erörterung ihrer Probleme aufgerufen. Beteiligt waren auch Wissenschaftler wie Andrej Holm, Joscha Metzger und Paul Mann.

In ihrem Grußwort forderte Gesine Lötzsch, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, von der Bundesregierung mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. Der Schwund von 2,1 Millionen Sozialwohnungen im Jahr 2006 auf aktu...