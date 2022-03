Der härtere Absturz

Am vergangenen Donnerstag zog sich erstmals in der bundesdeutschen Profifußballgeschichte ein in Insolvenz befindlicher Verein aus der laufenden Spielrunde zurück: »Die Türkgücü München Fußball GmbH & Co. KGaA muss den Spielbetrieb in der dritten Liga mit Ablauf des Monats März 2022 einstellen. Das hat die Vereinsführung in Anwesenheit des vorläufigen Insolvenzverwalters Dr. Max Liebig der Mannschaft und den Mitarbeitern des Vereins am heutigen Donnerstag vormittag in einer Betriebsversammlung mitgeteilt«, hieß es in einer Mitteilung des Klubs, die kurz vor der Mittagszeit veröffentlicht wurde. Überraschend kam das nicht, das Türkgücü-Aus hatte sich über Wochen abgezeichnet. Schon Ende Januar hatte der Verein nach dem Rückzug von Präsident und Investor Hasan Kivran ein Insolvenzverfahren angemeldet, was zur Folge hatte, dass ihm von DFB automatisch neun Punkte abgezogen wurden. Die Suche nach einem neuen Investor blieb in den letzten Wochen erfolglos.

...