Kleine Meise ganz groß

Nun ist sie wieder da, die Zeit der Vogelbeobachtung; die lieben Kleinen brauchen ja übrigens jetzt ihr Futter viel dringender als im Winter, denn es gilt sich zu paaren, das Nest zu bauen, den Bausparvertrag aufzulösen und die Brut großzuziehen. Die Kohlmeise ist die größte und am weitesten verbreitete Meisenart Europas. Die – inte­ressant! – Sperlingsvögel sind schlaue Netzwerker, die sich mit Hilfe ihres üppigen Gesangsrepertoires mit anderen Vögeln zur Nahrungssuche verbünden. Ob in Gärten, Wäldern oder in Städten – Kohlmeisen kommen in fast jedem Lebensraum zurecht. Ein Naturfilmteam beobachtete eine Kohlmeise vom Schlupf bis fast zum Hupf in die Grube. BRD 2021.

Arte, 18.30 Uhr

Atomkraft, die grüne Zukunft?

Wegen ihrer geringen CO2-Emissionen steht die Kernkraft seit neuestem wieder im von int...