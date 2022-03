Gewöhnliche Gauner des Tages: BRD-Investmentbanker

Geldgeschäfte sind ordinäre Verbrechen. Von Arbeitern erwirtschaftet, wird angeeigneter Mehrwert meistbietend gehandelt. Die dubiosen Deals gedeihen am besten in der angemessenen Atmosphäre. Der Besuch von Striplokalen gehört zum Arbeitsalltag von Investmentbankern. Wie die Deutsche Bank einräumen musste, haben mehrere Mitarbeiter hochpreisige Etablissements in New York besucht. Neben dem Leiter des US-amerikanischen Aktiengeschäfts wurden drei weitere ehrenwerte Gentlemen daraufhin vor die Tür gesetzt, berichtete die FAZ am Montag. In Frankfurt wurde allerdings nicht monie...