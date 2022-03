Gegenwind für Monarchen

Vor 70 Jahren bestieg die amtierende britische Königin Elizabeth II. den Thron. Ihr möglicher Nachfolger Prinz William und dessen Gattin Catherine Windsor sind deshalb diese Woche auf Dienstreise in der Karibik gewesen. Ziel der Reise war es, das Image der »Firma«, wie sich das britische Königshaus intern selbst nennt, in der Öffentlichkeit aufzupolieren. Selbiges ist ziemlich ramponiert, nicht zuletzt, weil Prinz Andrew, der dritte Sohn der Königin, sich in der Vergangenheit auf Partys reicher Freunde an Minderjährigen vergangen haben soll.

Das Problem für die britische Krone ist, dass die Bewohner der Staaten Jamaika, Belize und Bahamas nichts Positives an den Royals finden wollen. Vielmehr erkennen sie in ihnen ein koloniales Relikt, dessen Überwindung längst überfällig ist. Und so kam es, dass der königliche Besuch von Beginn an mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. So konnte der royale Helikopter Anfang der Woche nicht wie geplant auf einem Fußballfel...