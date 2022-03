Vergessene Schicksale

Das bei Einheimischen als »Ulmer Höh’« oder »die Ulm« bekannte Gefängnis in der Düsseldorfer Ulmenstraße war zwischen 1933 und 1945 ein berüchtigter Haftort. Dass in dem Knast vor und nach dem Verbot der KPD 1956 auch viele Kommunistinnen und Kommunisten einsaßen, die zum Teil bereits vor 1945 inhaftiert gewesen oder – häufiger – Nachkommen von Naziopfern waren, ist heute allenfalls noch den wenigen noch lebenden Betroffenen bzw. deren Angehörigen bekannt.

Die Düsseldorfer VVN-BdA erinnert nun mit einer akribisch recherchierten Broschüre an diese »vergessenen Schicksale«, wie die Bearbeiterin Hanna Eggerath sie in einem kurzen Nachwort nennt. Eggerath, Jahrgang 1935, Tochter eines Kommunisten, 1950 als Teilnehmerin des Deutschlandtreffens der Jugend in Berlin von der Schule verwiesen, verbrachte 1953 als FDJ-»Rädelsführerin« einen Monat in Untersuchungshaft »auf der Ulm« – »nur« einen Monat...