Wo sie sparen

Anfang März landen wir auf Kuba. Ich notiere mit. Die erste Unterkunft ist an der Sportuni. Wir kommen dort in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag an. Die Büste von José Martí ist so angestrahlt, dass es aussieht, als trage sie ein Dreieckstuch. Es gilt allgemeine Bedeckungspflicht für Mund und Nase. Mit Duolingos »Mascarilla« kommt man hier nicht weit. Es heißt »Nasobuco«.

Ventilatoren helfen nachts gegen Moskitos. Ich werde trotzdem gestochen, aber nicht wach, weil das distanzierte Surren des Rotors das quietschige Summen der Biester übertönt. Ich träume vom vermummten José Martí und werde munter, als es noch dunkel ist.

Es riecht nach Schwimmbad. Chlorwasser steht nicht nur für die Hände da, es wird auch auf die Fußmatten gespritzt, damit man die Sohlen desinfiziert. Wir treten unsere Füße ab, aber denken nicht, dass das etwas bringt.

Hunde hier sind stets klein. Kuba spart am Hund, nicht an Hunden. Sie laufen meistens miteinander umher. Vor dem Heim für ...