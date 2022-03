Vorhang auf

Es ist wieder Zeit für eine Menge frauenpolitisch motivierter Filme, stets nah am Puls der Frauenbewegung. Das »Internationale ­Frauen*-Filmfest« (IFFF) findet jährlich wechselnd in Köln und Dortmund statt. In diesem Jahr werden sich ­Cine­astinnen und Mitarbeiterinnen der Filmbranche aus aller Welt von Dienstag bis Sonntag kommender Woche im neu eröffneten Filmhaus Köln treffen.

Ein für das Festival typischer Film ist »The Other Side of the River«. Antonia Kilians Dokumentation erzählt die Geschichte der 19jährigen Hala, die ihrer Familie in Syrien entfloh, weil diese sie zur Heirat mit einem Kommandanten des »Islamischen Staats« (IS) zwingen wollte. Hala schließt sich der kurdischen Frauenverteidigungseinheit YPJ im nordsyrischen Rojava an. Die Filmemacherin lebte selbst über ein Jahr in der Region und gibt einen entsprechend kenntnisreichen Einblick in das Leben der YPJ-Kämpferinnen. Sie zeigt, mit welcher Härte ihre Protagonistin die Frauenunterdrückun...