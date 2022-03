Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Abenteuer Großfamilie Babyglück extrem – 14 Kinder, volles Haus Zu einer kompletten Fußballmannschaft haben es Carmen und Heinz Spahl aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz gebracht: Mit 14 Kindern gehören sie zu den größten Familien in Deutschland. Ihr Alltag ist eine logistische Meisterleistung. Die 16jährige Tochter hat selbst auch noch gerade Nachwuchs bekommen, um den sich alle kümmern. SWR, 18.15 Uhr Der gute Bulle Friss oder stirb Die Hauptstadt wird mit Drogen überschwemmt. Alles ist zu haben, überall, zu jeder Zeit. Ein verdeckter Ermittler wird erschossen, und Armin Rohde soll als »guter Bulle« Fredo Schulz die brisante Sonderermittlung im Drogendezernat Berlin-Neukölln leiten. D 2019 Arte, 20.15 Uhr Iron Sky Die Altnazis haben überlebt: Sie leben auf dem Mond. Dort arbeiten sie in geheimer Mission an der Eroberung der Erde. Und im...

