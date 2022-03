Anspannung in der Negev-Wüste

Im südisraelischen Beerscheba hat ein Mann am Dienstag nachmittag an einer Tankstelle sowie vor einem Einkaufszentrum drei Menschen erstochen und mit seinem Auto einen Radfahrer getötet. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Es handelte sich um den schwersten Anschlag in Israel seit Juni 2016. Der Attentäter wurde nach Angaben der Polizei von einem Passanten erschossen. Ein auf Twitter hochgeladenes Video zeigt, wie der Attentäter von einem Schuss niedergestreckt wird. Im Anschluss schießt ein Zivilist dem bereits am Boden liegenden Mann noch zweimal in den Rücken. Premierminister Naftali Bennett lobte die schnelle Reaktion des Passanten, bei dem es sich Medienberichten zufolge um einen jüdischen Siedler aus dem besetzten Westjordanland handelte.

Bei dem Attentäter handelt es sich laut der israelischen Polizei um einen 34 Jahre alten Beduinen mit israelischer Staatsbürgerschaft aus der Wüstenstadt Hura, rund 20 Kilometer von Beerscheba entfernt. De...