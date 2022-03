Zum Inhalt dieser Ausgabe | Existentielle Not auf der Straße Studie: Mehr wohnungslose Menschen in besonders schlechter Lebenslage Susanne Knütter Die Lebenssituation wohnungsloser Menschen hat sich während der Pandemie verschlechtert. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie im Auftrag der Diakonie und dem Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teilhabe (EBET) hervorgeht, befinden sich 30,6 Prozent der befragten Wohnungslosen in einer schlechten oder sehr schlechten Lebenslage. Das sind 2,6 Prozent mehr als 2018, als die systematische Lebenslagenuntersuchung erstmals durchgeführt wurde. Überdies spielte der Gesundheitszustand im Leben der Befragten eine deutlich wichtigere Rolle als 2018. Befragt wurden knapp 1.000 akut wohnungslose erwachsene Menschen in 69 Einrichtungen der Diakonie – wie zum Beispiel ambulante Dienste, Beratungsstellen und Notübernachtungen. Nicht befragt werden konnten wohnungslose Menschen ohne Anbindung an das Hilfesystem. Als besonders verletzlich wurden die Wohnungslosen identifiziert, die auf der Straße leben und die nicht aus der BRD kommen. Diese...

Artikel-Länge: 3048 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen