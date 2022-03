Gegen die Ideologie des »Unternehmertums«

An diesem Sonnabend lädt die Initiative »Genossenschaft von unten« zum Alternativen Genossenschaftskongress. Unterstützung erfährt sie dabei von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hintergrund ist, dass die Initiative nicht an dem seit 22 Jahren stattfindenden »Genossenschaftskongress« der »Akademie der Immobilienwirtschaft« teilnehmen kann. Diese Einrichtung wiederum gehört zum Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). 2012 hatte »Genossenschaft von unten«, vier Jahre zuvor aus Mitgliedern und Vertretern verschiedener Berliner Genossenschaften entstanden, der BBU-Vorständin Maren Kern vorgeschlagen, gemeinsam einen Kongress zu veranstalten. Dieser Vorschlag wurde aber nie beantwortet. Und so soll die Genossenschaftsbasis nun am Sonnabend die Gelegenheit bekommen, ihre Probleme zu diskutieren.

Wohnungsbaugenossenschaften haben in Deutschland eine lange Tradition. Sie hatten in den meisten Fällen den Zweck, Arbeiter und Angestellte mit preiswerte...