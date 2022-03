Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Kommen um Streiks nicht herum« »Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände« mauert hartnäckig in der zweiten Tarifrunde der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Ein Gespräch mit Elke Alsago Gudrun Giese Warum verwehrt die VKA den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungswesen ein verhandelbares Angebot? Das sind die ersten Tarifverhandlungen, die ich direkt miterlebe. Mich schockiert die Haltung der »Arbeitgeber«. Ich hatte angenommen, dass diese ein Interesse hätten, mit uns gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die sich auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in der sozialen Arbeit positiv auswirken und absichern, dass sich der Fachkräftemangel nicht verstärkt und die Kolleginnen und Kollegen ihrer anspruchsvollen Aufgabe gerecht werden können. Das Gegenteil ist der Fall. Sie wollen die Leistungen der Beschäftigten möglichst billig in Anspruch nehmen, die Qualität der Arbeit ist ihnen völlig egal. Das gilt für die frühkindliche Bildung genauso wie für die sozialen Dienste und auch die Behindertenhilfe. Es geht weder um Bildung noch um gute Versorgung der Adressaten, sondern eher darum, sie ruhigzuhalten und um Verwahrung der Kinder. Man könnte von der Ve...

Artikel-Länge: 3009 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen