Absolut verbraucht: Ashleigh Barty tritt zurück

Hat es so etwas schon gegeben? Mitten in der Saison, während der ­ersten Woche des prestigeträchtigen WTA- 1000-Turniers in Miami, bei dem sie zudem die Titelverteidigerin ist, tritt die aktuelle Weltranglistenerste Ashleigh Barty ohne Vorwarnung oder Verletzung vom aktiven Tennissport zurück. Barty ist in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Ihre Matchbilanz 2022 ist 11:0, die Satzbilanz 22:0. Diese amtierende Nummer eins der Welt, die also ohne einen einzigen Satzverlust zu Beginn dieses Jahres in ihrer australischen Heimat zunächst das Turnier in ­Adelaide, dann in Melbourne als erste Australierin seit 1978 die ­Australian Open gewann, wird vorläufig kein Profimatch mehr bestreiten.

Der Höhepunkt ihrer Karriere, das 6:3, 7:6 (7:2) im Finale in Melbourne gegen Danielle Collins am...