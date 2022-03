Mehr Geld aus China

Die Zahl chinesischer Firmenübernahmen in Europa ist im vergangenen Jahr wieder leicht gestiegen. 155 Unternehmen wechselten in den Besitz von Firmen aus der Volksrepublik. Im Vorjahr waren es nur 132 gewesen. Deutlicher kletterte der Wert der Transaktionen, der neben Übernahmen auch Beteiligungen einschließt. Nach einem Minuswert im Jahr 2020 kletterte das Transaktionsvolumen um mehr als das Achtfache auf 12,4 Milliarden US-Dollar. Es liegt damit immer noch deutlich unter dem Mittel der 2010er Jahre (2011 lag der Wert bei 23 Milliarden, 2016 wurde der Höchstwert von 85,8 Milliarden erreicht, seitdem sank er kontinuierlich auf 57,6; 31,3; 17,3 und schließlich nur noch 1,5 Milliarden in 2020).

»Chinesische Unternehmen bleiben bei ihren Investitionen in Europa insgesamt noch zurückhaltend«, erklärte Yi Sun von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY), die die Zahlen erhoben und am Mittwoch veröffentlicht hat. Neben mit der Coronapandemie ve...