Liberale im »Cum-Ex«-Strudel

Hanno Berger ist zurück in der deutschen Heimat. Nach zehn ruhigen Jahren im Schweizer Exil, zuletzt allerdings auch dort hinter Gittern, haben die Eidgenossen den König der Steuerdiebe an die BRD-Justiz ausgeliefert. Berger gilt als Schlüsselfigur des »Cum-Ex«-Skandals, als der Architekt des kriminellen Netzwerks, das insbesondere zwischen 2006 und 2012 die Steuerkassen Deutschlands und anderer EU-Staaten um Milliarden erleichtert hat.

Am 4. April beginnt vor dem Landgericht Bonn der erste Prozess gegen Berger. Konkret vorgeworfen wird ihm besonders schwere Steuerhinterziehung in drei Fällen. Er soll Banken zur Beteiligung an den »Cum-Ex«-Geschäften bewogen, die notwendigen Strukturen aufgebaut und Investoren über den illegalen Charakter getäuscht haben. Das ist jedoch nur ein Teil der Vorwürfe, mit denen die Gerichte Berger in den nächsten Monaten konfrontieren werden: Bereits am 12. April will das Landgericht Wiesbaden einen weiteren Prozess gegen den S...