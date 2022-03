Protest gegen Putschhelfer

So werden Referenten an der vornehmen Hamburger Bucerius Law School wohl selten begrüßt. Als der Gast aus Brasilien mit dem Taxi an der Jungiusstraße nahe Dammtorbahnhof vorfährt und eilig auf einen Nebeneingang der privaten Hochschule zugeht, rufen ihm Demonstranten »Faschist!« hinterher. Mit dieser Einlage und einer auch sonst wütenden Kundgebung protestierten Gruppen der brasilianischen Community Hamburgs und Studierende der Universität am Dienstag gegen den Auftritt von Sergio Moro an der Hochschule. Der Mann war Bundesrichter in Brasilien und bis April 2020 Justizminister im Kabinett des faschistischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Entsprechend groß ist die Wut der Demonstranten.

Der Jurist gilt als derjenige, der 2016 entscheidend zum Parlamentsputsch gegen Präsidentin Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei PT beigetragen hat. Zwei Jahre später verurteilte er im Rahmen der Operation »Lava Jato« (Operation Autowäsche), die vorgeblich die Korruption im La...