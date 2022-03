Gefallene Könige

Einen wunderschönen guten Morgen! Der FC Barcelona knüpft so langsam wieder an gute alte Messi-Zeiten an. Am Sonntag überraschten die von Klubikone Xavi Hernández dirigierten Katalanen den Spitzenreiter von »La Liga«, Real Madrid, im Estadio Santiago Bernabéu mit einem 4:0-Kantersieg. Nach sechs sieglosen »Clásicos« (ein Remis und fünf Niederlagen) der erste Erfolg für Barça im Duell der Giganten.

Der Gabuner Mittelstürmer ­Pierre-Emerick Aubameyang glänzte als Klassenstreber mit zwei Treffern, die weiteren notierten der uruguayische Rechtsverteidiger Ronald Aráujo sowie der auf dem linken Flügel agierende Jungspund Ferran Torres. Bei den Königlichen fehlte Spaniens Ligabomber Karim Benzema verletzt.

Der Titel indes dürfte den Madrilenen wohl nicht mehr abzuluchsen sein, denn Verfolger FC Sevilla nutzte die Steilvorlage nicht. Das Team von Julen Lopetegui patzte im heimischen Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán und kam gegen die Real Sociedad aus S...