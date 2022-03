Sachsen in Not: Die Löwen sterben aus

In Sachsen sind aktuell 451 Arten vom Aussterben bedroht. Der Feldhamster etwa findet auf den Äckern des Freistaats immer seltener genügend Nahrung und Deckung. Dem Birkhuhn wiederum mangelt es an natürlichem Lebensraum, an lichten Wäldern. Das Biodiversitätsprogramm des Umweltministeriums sieht vor, dem Birkhuhn im Erzgebirge eine neue Heimat zu schaffen. Hier sollen die Wälder aufgelichtet werden. So wird das Birkhuhn zum Vorwand, die durch Klimawandel und Borkenkäfer geschädigten Wälder nicht aufforsten zu müssen. Nichtstun kann gelegentlich auch sinnvoll sein.

Während das Umweltministerium sich bemüht, auch für die anderen bedrohten Arten eine kreative Lösung zur Rettung zu finden, bleibt ein Tier nahezu unbeachtet. Dabei ist gerade dieses wie kaum ein anderes vom Ausst...