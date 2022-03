Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bye-bye, Dollar bill Rupie gegen Rubel und Rial: Indien setzt beim Handel mit Russland und Teheran auf bilaterale Zahlungssysteme Satyajeet Malik Nach Russland schlägt nun auch Iran die Wiederbelebung eines bilateralen Zahlungssystems mit Indien vor. Teheraner Exporte von Öl und Gas sollen schon bald in Rupien und Rial abgerechnet werden. Indien ist darauf angewiesen, große Mengen von Öl zu importieren, der steigende Weltmarktpreis sorgt für eine hohe Inflation und eine angespannte Haushaltslage. Der Iran war lange Indiens größter Öllieferant. Bezahlt wurde der Rohstoff in Rupien. Neu-Delhi musste die Importe stoppen, als die USA unter Donald Trump aus dem Atomabkommen mit Teheran ausstiegen und iranisches Öl sanktionierten. Der Handel mit Russland soll nun trotz der gegen Moskau verhängten Sanktionen weiterlaufen bzw. wieder Schwung aufnehmen. Durch den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem konnten nach Angaben indischer Exportfirmen Waren im Wert von einer halben Milliarde Rupien nicht ausgeliefert werden. Nun wird an der Einrichtung eines Zahlungsmechanismus Rupie gegen Rubel gearbeite...

