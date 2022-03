In der Schule redeten wir Jungs gerne darüber, was wir klauen würden und wie. Die Mädchen hörten desinteressiert zu. Erst viel später kamen wir dahinter, dass sie selten übers Klauen redeten, es aber um so öfter taten. Lippenstifte zum Beispiel. Mit einer Schulfreundin ging ich einmal in eine Drogerie, wo ich einen Lippenstift für sie klaute. Sie fand Farbe und Marke nicht so toll – beim nächsten Mal sollte ich lieber Schmiere stehen und das Stehlen besser gleich ihr überlassen.

Der mitunter »Liebesstift« genannte Lippenstift ist weltweit das meistverkaufte Schönheitsprodukt, Millionen Frauen zwischen 15 und 95 benutzen ihn täglich, heißt es auf der Internetseite des Berliner Lippenstiftmuseums des »Starvisagisten« René Koch, der auch ein Buch über die Geschichte des Lippenstiftes, »Lucky Lips«, veröffentlichte. In Kochs Sammlung befinden sich auch 150 Kussabdrücke diverser Diven, von Milva, Bonnie Tyler oder Hildegard Knef.

Die Coronapandemie hat den Lippe...