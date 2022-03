Keine Gnade

Selten ist ein Tatablauf bereits vor einem Prozess so klar wie bei dem Verfahren, das am Montag vor dem Landgericht im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach begonnen hat. Der Angeklagte hat die Tat gestanden, die Mitte September 2021 bundesweit für Entsetzen gesorgt hatte: Im Zuge eines Streits um die Maskenpflicht soll der heute 50 Jahre alte Softwareentwickler Mario N. an der Kasse einer Tankstelle in Idar-Oberstein den 20 Jahre alten Studenten Alexander W. erschossen haben, der dort als Aushilfe arbeitete. Die Mordtat löste eine Debatte über die Gewaltbereitschaft von bestimmten Teilen der Bewegung gegen die Coronamaßnahmen aus.

Laut Staatsanwaltschaft fanden sich allerdings keine Hinweise, dass N. selbst Coronademonstrationen besucht hatte oder einer Partei oder Gruppe angehörte. Wegen rechter Chatkommentare, in denen er gegen die Maßnahmen polemisierte, und seinen Angaben bei der Polizei verorteten ihn die Ermittler dennoch in diesem Milieu. Die innenpo...