Helfer und Schweinepriester

Es sind Hilferufe wie der von der Freiwilligeninitiative am Zentralen Omnibusbahnhof von Berlin, die die Dramatik der Lage verdeutlichen. Man könne »die zunehmend mental und physisch belastende Situation nicht weiter alleine tragen«, hieß es in einer Mitteilung, die die Helfer am Sonntag veröffentlichten. Sie kümmern sich um diejenigen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und in der deutschen Hauptstadt landen. Die dafür notwendige Infrastruktur werde »von uns ehrenamtlich Helfenden aufrechterhalten«, heißt es in der Erklärung weiter. Und: »Der Staat darf die ausnahmslose Krisensituation hier bei uns vor Ort nicht länger ignorieren!«

Die Debatte darüber, wie in der BRD die Unterstützung der Schutzsuchenden organisiert wird, hat längst die Bundespolitik erreicht – und wird dort von der Union für Profilierungsversuche gekapert. Der Bund dürfe Länder und Kommunen nicht alleinlassen, verkündete CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Montag in Berlin. Er forde...