Kein zahnloser Tiger

In der kommenden Woche erscheint im Berliner Verlag Bertz und Fischer der Band »Die wunden Punkte von Google, Amazon, Deutsche Wohnen & Co. Was tun gegen die Macht der Konzerne?« von Nina Scholz, dem wir den Text »Nicht nur ein zahnloser Tiger. Neue Betriebsräte und Union Busting in Tech-Unternehmen« entnehmen. Wir danken Autorin und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Nicht nur bei Booking.com und Gorillas werden Betriebsräte gegründet, auch andere Tech-Arbeiterinnen und -arbeiter kommen auf den Gedanken. Zum Beispiel Torsten Brenner und Martina Maschewski (Namen geändert), die bei einem in den 1990er Jahren in Berlin gegründeten, mittelständischen Softwarehersteller arbeiten (der nicht genannt werden soll). Hip ist es dort, die Büros befinden sich auf mehreren Fabriketagen in Kreuzberg, in direkter Nähe zu vielen Technoclubs, die auch ein beträchtlicher Teil des Personals der Softwarefirma frequentiert. Lange geht es familiär ...