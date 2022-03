Zum Inhalt dieser Ausgabe | Operette im Krieg Florian Neuner Seit kurzem wird der Uhrturm, das Grazer Wahrzeichen, nachts blau-gelb angestrahlt. Dem Stadtschreiber ist das gar nicht gleich aufgefallen. Das Blau auf einer der beiden der Stadt zugewandten Fassaden ist zwar nicht zu übersehen, das Gelb kommt auf der beige Fassade mit der großen Uhr allerdings weniger gut zur Geltung. Die Chinesen wollen den Uhrturm übrigens nachbauen – freilich ohne Uhr, wird eine derart aufdringliche Erinnerung an die Vergänglichkeit im Reich der Mitte doch als unangenehm empfunden. Im Flur des Cerrini-Schlössls, dem Stadtschreiberdomizil, steht ein blau-gelber Besen. Der wird dort schon seit einem halben Jahr stehen, ist dem Stadtschreiber aber erst jetzt aufgefallen. Wer auf Schritt und Tritt und auf allen Kanälen mit Blau-Gelb belämmert wird, der ist sensibilisiert für die Farben, die sich sogar gegen das allgegenwärtige steirische Grün behaupten. Aber ist Grün nicht die Mischung aus den Farben Blau und Gelb? So gesehen könnte man...

Artikel-Länge: 4632 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen