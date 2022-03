Neues Spitzenduo

Ganz ihrem Alter entsprechend twitterte Vanessa Müller am Sonnabend: »Und plötzlich bin ich Landesvorsitzende … krass!«. Kurz zuvor hatte ein Parteitag des Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern der Partei Die Linke in Rostock die 21 Jahre alte Studentin der Politikwissenschaft zur neuen Kovorsitzenden gewählt. Den männlichen Part des neuen Führungsduos übernimmt der mit 62 Jahren fast dreimal so alte Peter Ritter, der bereits von 2001 bis 2009 Landeschef der Partei war und von 1994 bis 2021 im Landtag saß. Wenke Brüdgam und Torsten Kopli...