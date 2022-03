Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. März 2022, Nr. 66

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Mit offenen Karten. Frankreich, zwischen Macht und Abstiegsangst Präsident Emmanuel Macron, hört man, hat vor lauter Krise gar keine Zeit für Wahlkampf, was gewiss der beste Wahlkampf ist. Viel Wahl haben die Franzosen eh nicht, zwischen einem abflauenden Neoliberalen und den Faschisten. Bleibt die Linke: Fabien Roussel, der Spitzenkandidat des PCF, und natürlich Jean-Luc Mélenchon, der es vor fünf Jahren fast in die Stichwahl geschafft hatte. F 2021. Arte, Sa., 18.20 Uhr The Finest Hours Stürmische Zeiten. Im Winter 1952 wird vor der US-Ostküste ein Öltanker zerstört, wobei 30 Seeleute im...

