Die werden gewählt

Dienstag, 15. März

Die bei Forschern aktuell populärste Coronamutante ist erstmals in deutschem Auswurf aufgefunden worden, sie heißt »Deltakron«, in katholischen Seniorenresidenzen auch Mariacron. Zwei weitere Geboosterte in meinem Bekanntenkreis haben sich angesteckt. Die aktuellen Rekordinzidenzwerte: bundesweit 1.500, in Thüringen 2.000, in Weimar 2.500, immer noch mehr als 200 Tote täglich. In Bundesländern ohne absolute Mehrheit für die FDP sollen die letzten Coronaregeln doch noch bis 2. April verlängert werden. So auch in Thüringen, aber das heißt nichts, hier wurden sie nie eingehalten. Ab morgen gilt die »einrichtungsbezogene Impfpflicht«, und die Gesundheitsämter haben mitgeteilt, dass sie darauf pfeifen werden, weil es zu viele Schwestern und Pfleger treffen würde, die nicht ersetzt werden könnten.

Zum Krieg: Seit Beginn der Kämpfe sind mehr als 10.000 Kinder ...