Herrn Powells Prognosen

Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank (Fed) ist zuversichtlich, dass er die Inflation bremsen kann, ohne der Wirtschaft des Landes weh zu tun. Das sagte er am Mittwoch, als er den Journalisten den Beschluss der Fed, den Leitzins um ein viertel Pünktchen von praktisch null auf zwischen 0,25 und 0,5 Prozent zu erhöhen, erläuterte. Das klingt in der Tat zunächst ziemlich harmlos. Die Preissteigerungsrate in den USA betrug im Februar 7,9 Prozent im Jahresvergleich, noch ein ganzes Stück höher als etwa in der Euro-Zone, wo sie nur 5,9 Prozent betrug. Der kräftige Preissprung bei Benzin und anderen Energiearten stand bei der Februarmessung noch bevor.

Die eigentliche Neuigkeit bestand denn auch nicht in der kleinen, vorsichtig wirkenden Zinsanhebung, sondern in der forschen Prognose des Zentralbankpräsidenten: Die von ihm geführte Notenbank werde bis Ende dieses Jahres noch sechs Zinsanhebungen um je einen viertel Punkt vornehmen, was den Leitzins auf knapp u...