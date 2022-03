Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. März 2022, Nr. 66

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verfolgte des Tages: Westliche Kapitalisten Simon Zeise Der Wirtschaftskrieg des Westens wird für manchen Kapitalisten zum Kollateralschaden. Konzerne, die bis zu 25 Prozent von »unfreundlichen Staaten« geführt werden, und mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigen, können in Russland über Nacht verstaatlicht werden. Einige deutsche Unternehmen seien bereits von der russischen Staatsanwaltschaft kontaktiert worden, berichtete das Branchenmagazin capital.de am Freitag. Neben der Enteignung drohe Russland den Managern auch mit dem Strafrecht. Denn wer die Geschäfte einzustellen gedenkt, erfüllt nach russischem Recht eine Inso...

