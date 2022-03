Polizei bleibt sauber

Die Polizei ist unschuldig. Das ist zumindest laut Nachrichtenportal Romea.cz das Ergebnis einer internen Untersuchung des Falls des Rom Stanislav Tomas, der im vergangenen Jahr nach einem brutalen Polizeieinsatz im tschechischen Teplice gestorben war. In einer Pressemitteilung der Generalinspektion der Sicherheitskräfte (GIBS), einer unabhängigen staatlichen Behörde, die mit den Ermittlungen beauftragt worden war, hieß es am Mittwoch, es gebe keine Beweise, dass die Beamten für den Tod des Mannes verantwortlich seien.

Tomas war am 19. Juni 2021 während des Polizeieinsatzes kollabiert und in einem herbeigerufenen Rettungswagen gestorben. Mit dem Handy aufgenommene Bilder zeigten, dass ein Beamter zuvor minutenlang auf dem Hals des am Boden liegenden Rom gekniet hatte. Die Aufnahmen ähnelten jenen von der Ermordung des Afroamerikaners Georg...