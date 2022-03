Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. März 2022, Nr. 66

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schlappe für Kohlekonzern Gerichtsentscheidung: Nach Klage von Umweltschützern muss LEAG Abbau im Tagebau Jänschwalde stoppen Bernd Müller Umweltverbände verbuchen in der Lausitz einen Erfolg gegen den Tagebaukonzern LEAG. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Grüne Liga hatten geklagt, weil das Unternehmen ihrer Meinung nach seit Jahren wesentlich mehr Grundwasser abpumpt, als ihm erlaubt wurde. Das Verwaltungsgericht folgte der Argumentation der Verbände und gab der Klage statt, wie DUH und Grüne Liga am Donnerstag abend mitteilten. Der Konzern muss nun zum 14. Mai den Braunkohletagebau Jänschwalde stoppen. »Dass hier jahrelang illegal enorme Mengen abgepumpt wurden, ist ein Skandal, und es ist unbegreiflich, dass erst ein Gericht eingreifen muss, damit geltendes Recht eingehalten wird«, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner in einer Pressemitteilung. René Schuster von der Grünen Liga fügte hinzu: »Jetzt besteht die Möglichkeit, beim Tagebau Jänschwalde zu transparenten und rechtsstaatlichen Verfahren zurückzukehren.« Philipp Nellessen, Bergbauvorstand bei der LEAG, erkl...

Artikel-Länge: 4186 Zeichen

