Italien heizt Krieg an

Die Arbeiter des Flughafens Galileo Galilei von Pisa haben sich in den vergangenen Tagen geweigert, als »humanitäre Hilfe« getarnte Waffen für die Ukraine zu verladen. Dies teilte die Unione Sindacale Di Base (USB) am Mittwoch auf ihrer Website mit. Demnach hätten sie entdeckt, dass in den Kisten Waffen verschiedener Art, Munition und Sprengstoff lagerten. »Wir verurteilen aufs schärfste diese Fälschung, die zynisch den Deckmantel des ›Humanitären‹ benutzt, um den Krieg in der Ukraine weiter anzuheizen«, heißt es. Die Flughafenleitung wurde aufgefordert, »die als ›humanitäre‹ Hilfe getarnten Todesflüge sofort einzustellen«. Für Sonnabend wird zu einer Demonstration unter dem Motto »Von der Toskana sollen Brücken des Friedens statt Kriegsflüge ausgehen« in Pisa aufgerufen. Die USB Porto Livorno solidarisierte sich und sagte ihre Teilnahme zu: »Wir werden alle auf dem Platz gegen den Krieg sein.«

