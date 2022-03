Freiheit von Kaisers Gnaden

Soviel geballte Frauenpower hatte die Kulturszene Berlins bis dahin noch nicht gesehen. Die Veranstaltung begann am 24. Februar 1912 in einem der größten Säle der Stadt mit einer für diesen Anlass von Elisabeth Kuyper komponierten und von Margarete Bruch gedichteten Festkantate, aufgeführt vom Berliner Tonkünstlerinnen-Orchester, mehreren Solistinnen, einer Rezitatorin und mehr als 300 Sopran- und Altstimmen verschiedener Frauenchöre der Reichshauptstadt. Nach Ansprachen der federführenden Organisatorin, der Sozialpolitikerin Hedwig Heyl, und der Vorsitzenden des Bundes deutscher Frauenvereine, Gertrud Bäumer, wurde die Ausstellung »Die Frau in Haus und Beruf«, an der 84 Vereine und Verbände und insgesamt an die 10.000 Unterstützerinnen beteiligt gewesen sein sollen, von Kaiserin Auguste Viktoria persönlich eröffnet. Auf über 9.200 Quadratmetern wurden in den Ausstellungshallen am Zoologischen Garten erstmals »die Leistungen der deutschen Frauen unserer Z...