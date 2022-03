Zum Inhalt dieser Ausgabe | Spielt man am Hindukusch Klavier? Stefan Gärtner Ist Krieg, will ich noch weniger Zyniker sein als sonst, denn Krieg als solcher ist zynisch genug; und doch habe ich, als ich zum Ende der Fernsehnachrichten in die Stube stieß (Stichwort Informationspause, dazu rät die Psychologie), die schönste Ehefrau von allen gefragt: »Ist der Klavierspieler schon durch?« Realität ist nämlich das, was sofort Routine wird, und den Bildern, die der Krieg produziert, von Trümmern, Panzern, Kriegern, Karten, folgen verlässlich die Bilder der »Hoffnung« (Christian Sievers, ZDF), und die Hoffnung, das ist zumal die Kunst: ein Klavierspieler in einem zur Notunterkunft gewordenen Hotel, ein singendes kleines Mädchen auf einem Flüchtlingsbahnhof, das Ensemble der Oper von Odessa unter der ukrainischen Flagge, den Gefangenenchor aus »Nabucco« vortragend. Überhaupt wird viel gesungen, und dass es die ukrainische Hymne ist, ist vielleicht keine Überraschung; und die Vorstellung gleichwohl seltsam, dass, hätte der Russe genug Benz...

