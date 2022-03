Normalisierung der Saisonarbeit

Im März wird der erste Spargel geerntet, Marius Hanganu wird bald wieder mit seinen Leuten die fränkischen Felder abklappern, um Saisonarbeiter über ihre Rechte zu informieren. »Wir sind am Ende eines solchen Tages froh, wenn wir nicht angepöbelt, angegriffen wurden oder einen Polizeieinsatz ausgelöst haben«, sagte er am Dienstag auf einer Konferenz in Berlin und erzählte von einer rumänischen Erntehelferin mit starken Zahnschmerzen. Sie sei zum arbeiten hier – nicht, um sich die Zähne schönzumachen, erklärte der Landwirt, bei dem sie unter Vertrag stand. Eine Behandlung der Wurzelentzündung konnte gegen den Gutsherren durchgesetzt werden, aber der feuerte daraufhin gleich auch die beiden erwachsenen Kinder der Frau, die sein Land mit beackert hatten. Über Nacht stand die Wanderarbeiterfamilie, die von der Tulpenernte in Holland in die fränkische Provinz gekommen war, dort auf der Straße. Und natürlich weigerte sich der Spargelbauer auch, eine Bescheinigu...