Tod durch Kopfschuss

Zwei junge Palästinenser sind am Dienstag bei verschiedenen Zwischenfällen im besetzten Westjordanland von Einsatzkräften erschossen worden. Das meldete die palästinensische amtliche Nachrichtenagentur WAFA. Damit sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums seit Anfang dieses Jahres bereits 20 Palästinenser durch israelische Kugeln ums Leben gekommen.

Im Flüchtlingslager Balata bei Nablus starb am Dienstag morgen der 16jährige Nader Rayan durch Kugeln in Kopf, Brust, Bauch und Hand. Eine weitere Person wurde in die Brust getroffen und lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte (PCHR) und der Aussage eines Augenzeugen sei eine Patrouille der israelischen Grenzpolizei für eine Razzia in das Flüchtlingslager eingedrungen und bei ihrem Rückzug von jungen Palästinensern mit Steinen beworfen worden. Daraufhin habe die Grenzpolizei das Feuer eröffnet und dabei Rayan getötet.

Wenig später starb der ...